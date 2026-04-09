Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall unter mutmaßlichem Einfluss von Betäubungsmitteln in Warmsen

Warmsen (ots)

(Thi) Am Mittwoch, den 08.04.2026, kam es gegen 19:30 Uhr im Bereich Bohnhorster Weg in Warmsen zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 39-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw, in dem sich zudem eine 29-jährige Beifahrerin befand, alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Im Anschluss an den Unfall versuchte der Fahrzeugführer, sich fußläufig von der Unfallstelle zu entfernen. Dies konnte jedoch durch unbeteiligte Personen verhindert werden.

Beide Insassen wurden bei dem Unfall verletzt, der Fahrzeugführer schwer, die Beifahrerin leicht. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an.

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