Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der B65 bei Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am Mittwoch, den 08.04.2026, kam es gegen 17:53 Uhr auf der Bundesstraße 65 im Bereich von Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einem bevorrechtigten VW Passat die Vorfahrt. Der bevorrechtigte 57-jährige Fahrer musste daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine dahinter fahrende 47-jährige Fahrzeugführerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit ihrem VW Up auf das abbremsende Fahrzeug auf.

Der mutmaßliche Unfallverursacher hielt zunächst kurz an, setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden beteiligten Fahrzeugführer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet insbesondere den Verursacher und Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrzeugführer machen können, sich beim Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 zu melden.

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