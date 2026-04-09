PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der B65 bei Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am Mittwoch, den 08.04.2026, kam es gegen 17:53 Uhr auf der Bundesstraße 65 im Bereich von Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einem bevorrechtigten VW Passat die Vorfahrt. Der bevorrechtigte 57-jährige Fahrer musste daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine dahinter fahrende 47-jährige Fahrzeugführerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit ihrem VW Up auf das abbremsende Fahrzeug auf.

Der mutmaßliche Unfallverursacher hielt zunächst kurz an, setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden beteiligten Fahrzeugführer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet insbesondere den Verursacher und Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrzeugführer machen können, sich beim Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 09:47

    POL-NI: Verkehrsunfall infolge Sekundenschlafs auf der B215 bei Rohrsen

    Rohrsen (ots) - (Thi) Am Mittwoch, den 08.04.2026, kam es gegen 17:00 Uhr auf der Bundesstraße 215 im Bereich von Rohrsen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Renault die B215 aus Richtung Nienburg/Weser kommend in Fahrtrichtung Haßbergen. Während der Fahrt kam es offenbar zu einem Sekundenschlaf, ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 09:43

    POL-NI: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Rinteln (ots) - (Thi) Am Mittwochmorgen, den 08.04.2026, kam es gegen 08:10 Uhr im Mozartweg in Rinteln zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 39-jähriger Fahrzeugführer, mit seinem Skoda Fabia aus einer Parklücke auszufahren. Dabei übersah er offenbar den fließenden Verkehr auf dem Mozartweg. Ein 65-jähriger Fahrer eines Opel Corsa, der die Straße in Richtung ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 09:40

    POL-NI: Sachbeschädigungen durch Graffiti an Schule

    Bad Nenndorf (ots) - (Thi) In der Zeit von Dienstag, den 07.04.2026, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, den 08.04.2026, 11:00 Uhr, kam es auf dem rückwärtigen Schulhof einer Schule in der Horster Straße 42 in Bad Nenndorf zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten bislang unbekannte Täter den frei zugänglichen Schulhof und besprühten eine rückwärtige Hauswand mit mehreren Schriftzügen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren