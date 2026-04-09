Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall infolge Sekundenschlafs auf der B215 bei Rohrsen

Rohrsen (ots)

(Thi) Am Mittwoch, den 08.04.2026, kam es gegen 17:00 Uhr auf der Bundesstraße 215 im Bereich von Rohrsen zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Renault die B215 aus Richtung Nienburg/Weser kommend in Fahrtrichtung Haßbergen. Während der Fahrt kam es offenbar zu einem Sekundenschlaf, wodurch der Fahrer nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem neben der Straße abgestellten Radlader kollidierte.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit.

Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen dauern an.

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