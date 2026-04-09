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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl einer Brieftasche in Supermarkt

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Mittwoch, den 08.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Jahnstraße 28 in Stadthagen zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Täter die Brieftasche der 65-jährigen Geschädigten aus deren Stofftasche während des Einkaufs. In der Brieftasche befanden sich unter anderem Bargeld in Höhe von etwa 120 Euro.

Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Supermarktes gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter der Telefonnummer 05721 98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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