Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstahl in Supermarkt

Hoya (ots)

(Thi) Am Dienstag, den 07.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr in einem Supermarkt in der Bücker Straße 4-12 in Hoya zu einem Taschendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 59-jährige Geschädigte während ihres Einkaufs in einem Aldi-Markt, als bislang unbekannte Täter die Geldbörse aus der Jackentasche entwendeten. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente, darunter ein Bundespersonalausweis sowie eine Debitkarte.

Der Diebstahl wurde erst nach dem Einkauf bemerkt.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Supermarktes gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich beim Polizeikommissariat Hoya unter der Telefonnummer 04251 67280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell