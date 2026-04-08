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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht nach Wendemanöver - Lkw beschädigt Transporter und Verkehrszeichen

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am Dienstagabend, den 07.04.2026, kam es gegen 22:00 Uhr in der Straße "Auf dem Wachtlande" in Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw ein Wendemanöver durch und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand abgestellten Transporter sowie ein Verkehrszeichen (Tempo-30-Zone). Sowohl der Transporter als auch das Verkehrszeichen wurden hierbei nicht unerheblich beschädigt.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den verursachenden Lkw oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 05723-74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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