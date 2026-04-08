Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht nach Zusammenstoß an Ampel - Polizei sucht Zeugen

Beckedorf (ots)

(Thi) Am Dienstag, den 07.04.2026, kam es gegen 19:30 Uhr auf der Hauptstraße (L 370) in Beckedorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen warteten zwei Fahrzeuge an einer roten Lichtzeichenanlage auf der Geradeaus- beziehungsweise Rechtsabbiegerspur. Noch vor dem Umschalten der Ampel wechselte der bislang unbekannte Fahrer eines VW Polo auf die Linksabbiegerspur und kollidierte dabei mit dem vor ihm stehenden Pkw einer 19-jährigen Fahrerin aus Lindhorst.

An dem Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen VW Polo mit bekanntem Kennzeichen.

Die Polizei Stadthagen bittet den Unfallverursacher und Personen die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05721 98220 zu melden.

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