Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss verunglückt

Rinteln (ots)

(Thi) Am Dienstagabend, den 07.04.2026, kam es gegen 19:55 Uhr im Bereich der Hindenburgbrücke in der Bahnhofstraße in Rinteln zu einem Verkehrsunfall.

Ein 53-jähriger Mann aus Rinteln befuhr mit einem E-Scooter den Geh- und Radweg der Brücke, als er aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Brückenpfeiler prallte. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Mann und zog sich leichte Verletzungen zu.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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