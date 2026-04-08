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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstahl in Supermarkt - Polizei bittet um Hinweise

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am Dienstag, den 07.04.2026, kam es in einem Supermarkt in der Neumarktstraße 47 in Obernkirchen zu einem Taschendiebstahl.

In der Zeit zwischen 15:10 Uhr und 15:40 Uhr hielt sich eine 75-jährige Frau aus Bad Eilsen in dem Lebensmittelgeschäft auf. Während ihres Einkaufs entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft unbemerkt die Geldbörse der Geschädigten.

In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld unter anderem ein Bundespersonalausweis, ein Führerschein sowie eine Versichertenkarte.

Die Polizei Bückeburg bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05722 28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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