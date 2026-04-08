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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Heckenbrand mit starker Rauchentwicklung führt zur Evakuierung eines Discounters in Stadthagen

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Dienstag, den 07.04.2026, gegen 13:30 Uhr, kam es vor dem Penny-Markt Stadthagen zu einem Brand einer Hecke, der eine starke Rauchentwicklung verursachte und eine Evakuierung des Marktes erforderlich machte.

Nach Eingang der Meldung wurde der Brand durch die ersteintreffende Funkstreifenwagenbesatzung bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Rauch bereits in den Verkaufsraum des Discounters ausgebreitet. Mitarbeitende des Marktes reagierten umgehend und evakuierten das Gebäude. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich noch etwa fünf Personen im Markt sowie weitere fünf Personen im unmittelbaren Eingangsbereich, die durch die Einsatzkräfte aus dem Gefahrenbereich geführt wurden.

Im Zuge erster Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf ein mögliches vorsätzliches Inbrandsetzen der Hecke. Zeugen berichteten von einer flüchtigen Person auf einem Fahrrad. Aufgrund einer markanten Personenbeschreibung konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung ein 27-jähriger Mann angetroffen und vorübergehend zur Dienststelle gebracht werden. Der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung konnte sich jedoch nicht erhärten, sodass die Person nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Der entstandene Brandschaden beschränkt sich nach bisherigen Erkenntnissen auf die Hecke. Am Gebäude selbst entstand kein unmittelbarer Schaden. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung ist ein weiterer Verkaufsbetrieb derzeit jedoch nicht möglich. Der Discounter wurde durch die Marktleitung vorübergehend geschlossen.

Zur Klärung möglicher Auswirkungen auf Lebensmittel wurde das Veterinäramt des Landkreises Schaumburg hinzugezogen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass insbesondere unverpackte Waren durch den Rauch kontaminiert wurden. Die entsprechenden Maßnahmen dauern an.

Die Feuerwehr Stadthagen konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der Einsatz vor Ort wurde gegen 14:58 Uhr beendet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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