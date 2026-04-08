Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand einer Scheune auf dem Rittergut Remeringhausen

Stadthagen (ots)

(Thi) In der Nacht zum 08. April 2026 ist es auf dem Gelände des Rittergut Remeringhausen zu einem Brand einer Scheune gekommen. Die Meldung ging am 07.04.2026 um 23:03 Uhr bei der Leitstelle ein, nachdem ein Verkehrsteilnehmer einen Feuerschein sowie eine starke Rauchentwicklung im Bereich Reinsen bemerkt hatte.

Bereits während der Anfahrt konnten die alarmierten Einsatzkräfte ein Gebäude in Vollbrand feststellen. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um eine als Lager genutzte Scheune auf dem Gelände der historischen Event-Location, in der regelmäßig Veranstaltungen wie Hochzeiten stattfinden.

Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Scheune wurde durch den Brand jedoch erheblich beschädigt und war einsturzgefährdet. Aus Sicherheitsgründen erfolgte anschließend ein kontrollierter Abriss des Gebäudes durch das Technische Hilfswerk (THW).

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Angaben zur Schadenshöhe können aktuell noch nicht gemacht werden.

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