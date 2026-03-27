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Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall am Südring - Autofahrer (56) schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Südring / Viktoriastraße in der Bochumer Innenstadt wurde ein Autofahrer (56, aus Gelsenkirchen) schwer verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Donnerstag, 26. März, gegen 17.55 Uhr fuhr ein 58-jähriger Mann aus Essen vom Westring kommend auf dem Südring und beabsichtigte, nach links auf die Viktoriastraße abzubiegen. Auf einer der beiden ihm entgegenkommenden Fahrbahnen stockte der Verkehr, so dass er zwischen den stehenden Autos herfuhr.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 56-jährigen Mannes aus Gelsenkirchen, der auf dem Südring in Richtung Westring geradeaus über die Kreuzung fuhr.

Der Gelsenkirchener zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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