Polizei Bochum

POL-BO: Folgemeldung: Unbekannter Verstorbener nach Hinweisen identifiziert

Herne (ots)

Nachdem sich die Polizei Bochum am gestrigen 26. März mit Fotos nach Hinweisen auf eine unbekannte verstorbene Person an die Öffentlichkeit gewendet hat, konnte die Identität des Mannes anhand mehrerer Hinweise zwischenzeitlich geklärt werden.

Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten darum, die veröffentlichten Fotos nicht weiter zu nutzen.

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