PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Folgemeldung: Unbekannter Verstorbener nach Hinweisen identifiziert

Herne (ots)

Nachdem sich die Polizei Bochum am gestrigen 26. März mit Fotos nach Hinweisen auf eine unbekannte verstorbene Person an die Öffentlichkeit gewendet hat, konnte die Identität des Mannes anhand mehrerer Hinweise zwischenzeitlich geklärt werden.

Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten darum, die veröffentlichten Fotos nicht weiter zu nutzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 11:06

    POL-BO: Nach Wohnungseinbruch: Polizei sucht nach zwei Tatverdächtigen

    Bochum (ots) - Am Donnerstag, 26. März, ist in ein Wohnhaus in Bochum-Ehrenfeld eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt und fahndet nach zwei jungen Frauen. Nach aktuellem Stand verschafften sich die beiden Unbekannten gegen 16.25 Uhr Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus an der Hubertusstraße. Dort hebelten sie die Tür einer Wohnung auf, durchsuchten die ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 10:37

    POL-BO: Raub auf Tankstelle - Polizei nimmt zwei Täter fest

    Bochum (ots) - Zwei junge Männer im Alter von 19 und 16 Jahren haben am Donnerstag, 26. März, eine Tankstelle an der Wittener Straße 361 in Bochum überfallen. Gegen 13.20 Uhr betraten die beiden maskierten Personen den Verkaufsraum und bedrohten eine 45-jährige Angestellte mit einem Schraubendreher. Nachdem sie diverse Tabakartikel und Bargeld aus der Kasse genommen hatten, flüchteten sie in Richtung Werner Hellweg. ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 10:16

    POL-BO: Internistischer Notfall: Radfahrer (58) stürzt und kommt ins Krankenhaus

    Bochum (ots) - Ein gestürzter Radfahrer (58, aus Bochum) hat am Donnerstagmittag, 26. März, einen Einsatz in Bochum-Laer ausgelöst. Hintergrund ist nach aktuellen Informationen ein internistischer Notfall. Um kurz nach 13 Uhr wollte der Radfahrer im Bereich der Alten Wittener Straße 27 die Fahrbahn überqueren. Als er stoppte, stürzte er von seinem Fahrrad und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren