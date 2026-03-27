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Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Tankstelle - Polizei nimmt zwei Täter fest

Bochum (ots)

Zwei junge Männer im Alter von 19 und 16 Jahren haben am Donnerstag, 26. März, eine Tankstelle an der Wittener Straße 361 in Bochum überfallen.

Gegen 13.20 Uhr betraten die beiden maskierten Personen den Verkaufsraum und bedrohten eine 45-jährige Angestellte mit einem Schraubendreher. Nachdem sie diverse Tabakartikel und Bargeld aus der Kasse genommen hatten, flüchteten sie in Richtung Werner Hellweg.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte die beiden Flüchtigen im Bereich Havkenscheider Straße antreffen und vorläufig festnehmen.

Die beiden Täter aus Grebenstein und Wesseling wurden der Polizeiwache zugeführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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