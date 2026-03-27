Polizei Bochum

POL-BO: Kupferdiebstahl auf Firmengelände - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Vom Gelände einer Firma an der Oberscheidstraße 25 in Bochum sind mehrere Kupferspiralen entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat ereignete sich bereits letzte Woche im Zeitraum vom 19. März, 7 Uhr, bis 20. März, 9 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen durchtrennten ein oder mehrere Tatverdächtige einen Zaun zum Gelände der Firma und entwendeten Kupferspiralen. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen?

Bei der Tatbeute handelt es sich um große Kupferspiralen mit einem Sachwert im höheren fünfstelligen Bereich. Nach Einschätzung der Ermittler dürften die Tatverdächtigen zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter 0234 909-8105 zu melden.

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