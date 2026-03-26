Polizei Bochum

POL-BO: Vom Halteverbot ins Dezibel-Drama: Hochmotorisiertes Auto sorgt für Jet-Feeling im Wendehammer

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Witten (ots)

Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist nur ein Auto, das so laut ist wie ein Düsenjet: Nach einer Geräuschmessung stellten Beamte kürzlich einen hochmotorisierten Wagen sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Fahrer ein.

Einsatzkräften des Verkehrsdienstes 1 fiel der Wagen am Freitag, 20. März, gegen 10 Uhr in der Holbeinstraße in Witten im Bereich des dortigen Wendehammers auf. Das Auto stand im eingeschränkten Halteverbot - allerdings alles andere als platzsparend, wodurch das Wenden für andere Verkehrsteilnehmer erheblich erschwert wurde.

Als die Beamten den Parkverstoß ahnden wollten, erschien plötzlich der Fahrzeughalter. Er gab an, das Fahrzeug umgehend umsetzen zu wollen.

Als der Fahrzeugführer den hochmotorisierten Wagen startete, wurden die Einsatzkräfte unmittelbar auf eine erhebliche Geräuschentwicklung aufmerksam. Die Lautstärke beim Motorstart war nach erster Wahrnehmung mit der eines Düsenjets vergleichbar. Auf Nachfrage erklärte der Halter: "Das ist ein Biturbo, der ist so laut."

Eine daraufhin vor Ort durchgeführte Geräuschmessung ergab einen Wert von 109 dB - viel zu laut! Zulässig wären in diesem Fall 82 dB gewesen. Nach erster Inaugenscheinnahme bestand zudem der Verdacht, dass das Motorsteuergerät durch eine optimierte Software manipuliert wurde. Das Steuergerät wird zur weiteren Prüfung einem IT-Sachverständigen vorgeführt werden.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den Halter wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet.

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