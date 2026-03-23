Polizei Bochum

POL-BO: Pedelec-Fahrerin (27) bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend, 20. März, wurde eine Pedelec-Fahrerin (27, aus Bochum) schwer verletzt. Das Verkehrskommissariat bittet um Zeugenhinweise.

Ein Autofahrer (62, aus Bochum) fuhr gegen 19.45 Uhr von der Klosterstraße kommend in den Kreisverkehr Königsallee / Haarstraße ein. Als er den Kreisverkehr an der Ausfahrt Königsallee in Fahrtrichtung Innenstadt verließ, kollidierte er mit der Pedelec-Fahrerin, die sich auf dem dortigen Radweg befand. Die Frau wurde auf die Motohaube geladen. Der Autofahrer geriet auf den Grünstreifen und kam dort zum Stehen.

Die 27-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Bochumerin zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Unmittelbar nach dem Unfall soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Autofahrer und dem Begleiter (27, aus Bochum) der Pedelec-Fahrerin gekommen sein. Der 27-Jährige soll die Fahrertür geöffnet und dem 62-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0234 909-5206.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell