Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin (67) nach Verkehrsunfallflucht verletzt: Autofahrer gesucht

Bochum (ots)

Noch ist eine Unfallflucht nicht geklärt, die sich am Dienstag, 17. März, in Bochum-Wiemelhausen zugetragen hat. Die Polizei sucht nach einem beteiligten Autofahrer sowie weiteren Zeugen.

Nach bisherigem Stand überquerte eine Fußgängerin (67, aus Bochum) gegen 20 Uhr die Markstraße im Nahbereich der Bushaltestelle Immenweg. Zeitgleich befuhr ein unbekannter Autofahrer die Markstraße von der Königsallee kommend in Richtung Weitmar.

Als der Pkw-Fahrer sich in direkter Höhe der Fußgängerin befand, hupte er laut. Die 67-Jährige erschreckte sich eigenen Angaben nach dermaßen, dass sie ausrutschte und stürzte.

Dabei zog sie sich Verletzungen zu und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Ohne sich um die Schadensregulierung und die Frau zu kümmern, setzte der bislang unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort. Bei dem Wagen soll es sich um einen dunklen Pkw (Kombi oder SUV) gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat sucht den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen des Unfalls. Wer Hinweise geben kann, meldet sich unter der Rufnummer 0234 909-5206.

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