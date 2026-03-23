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Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Geschäft - Täter entkommen unerkannt

Herne (ots)

Zu einem Einbruch in ein Geschäft in Herne ist es in der Nacht vom 19. auf den 20. März gekommen.

Bislang unbekannte Tatverdächtige schlugen in der Zeit zwischen 19 und 8.30 Uhr mit einem Gullydeckel die Eingangstür eines Geschäftes in der Neustraße ein. Im Anschluss durchwühlten sie die Räumlichkeiten und flüchteten unerkannt. Fahndungsmaßnahmen nach den Tatverdächtigen blieben bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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