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Polizei Bochum

POL-BO: Schwerpunkteinsatz in Herne - Polizei ahndet zahlreiche Verstöße

Herne (ots)

Am Mittwoch, 25. März, hat die Polizei erneut einen Schwerpunkteinsatz in Herne durchgeführt und dabei über 100 Personen kontrolliert.

In der Zeit von 12 bis 20 Uhr wurden durch Beamte der Polizeiinspektion 2 mit Unterstützung der Bundespolizei sowie dem Kommunalen Ordnungsdienst und den Verkehrsbetrieben HCR und Bogestra verschiedenste Verstöße geahndet.

Es konnte unter anderem drei Haftbefehle vollstreckt werden. Außerdem konnten durch die eingesetzten Beamten 38 Verwarngelder erhoben und fünf Platzverweise ausgesprochen werden.

Die Polizei für Bochum, Herne und Witten wird auch in Zukunft ähnliche Schwerpunktaktionen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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