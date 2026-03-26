Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch in Bochum: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in Bochum-Hofstede an der Herner Straße in Höhe Freiligrathstraße am Mittwochnachmittag, 25. März, sucht die Polizei ein Täterduo.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten Unbekannte eine Wohnungstür auf, durchwühlten die Räume und entkamen unerkannt. Eine 35-jährige Zeugin beobachtete, wie zwei Personen gegen 15 Uhr aus dem Mehrfamilienhaus flüchteten.

Die Polizei fahndet nun nach zwei Personen: Der Mann wird auf 25 bis 30 Jahre alt geschätzt und soll eine helle Jacke getragen haben. Die Frau wird auch auf 25 bis 30 Jahre alt geschätzt, hatte lange, dunkle Haare, trug eine "Bluejeans" und Sneaker.

Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-4135 zu melden.

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