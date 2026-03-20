Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet- 20.000 Euro Schaden

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 20.000 Euro ist es am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr auf der Colsmanstraße gekommen. Eine 58-jährige Unfallverursacherin missachtete mit ihrem Audi beim Einbiegen von einem Parkplatz auf die Colsmanstraße die Vorfahrt einer 35 Jahre alten Fahrerin eines Porsche. Aufgrund des Zusammenstoßes waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Tettnang

Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Sachschaden von 25.000 Euro

Am Donnerstagabend hat sich auf der B 467 bei Tettnang ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Die 28-jährige Fahrerin eines Nissan übersah gegen 20.45 Uhr beim Abbiegen nach links auf die L 329 eine entgegenkommende 20-jährige BMW-Lenkerin, was zu einem frontalen Zusammenstoß führte. Durch den Verkehrsunfall wurden die 28-Jährige und ihr 31-jähriger Beifahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 20-jährige BMW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht weiter medizinisch behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 28-jährige Unfallverursacherin aufgenommen.

Überlingen

Versuchter Raub - 33-Jähriger vorläufig festgenommen

Ein 33-Jähriger hat am Donnerstag kurz vor 13 Uhr an einer Bushaltestellte in der Mühlenstraße versucht, einem 82-Jährigen dessen Mobiltelefon und seine Handtasche zu stehlen. Der Tatverdächtige soll dem Senior das Handy aus der Hand gerissen und danach auch nach dessen Handtasche gegriffen haben. Der Senior wehrte sich jedoch mit aller Kraft, sodass es zu einem Gerangel kam. Dabei stürzte der 82-Jährige und zog sich eine leichte Kopfverletzung zu. Dank des beherzten Eingreifens von Zeugen konnte der Tatverdächtige festgehalten und von der Polizei daraufhin vorläufig festgenommen werden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Senior in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen wegen eines versuchten Raubdeliktes aufgenommen. Auf ihn kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu.

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