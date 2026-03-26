POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Frau?
Bochum (ots)
Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss ein Foto einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Frau?
Das Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/199071
Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.
Die auf dem Foto abgebildete Frau soll am 26. November 2025 gegen 17.15 Uhr während einer Busfahrt (Buslinie 368 in Fahrtrichtung Bochum Rathaus) ein Portemonnaie aus der Tasche eines Fahrgastes entwendet haben.
Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
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