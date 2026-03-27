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Polizei Bochum

POL-BO: Internistischer Notfall: Radfahrer (58) stürzt und kommt ins Krankenhaus

Bochum (ots)

Ein gestürzter Radfahrer (58, aus Bochum) hat am Donnerstagmittag, 26. März, einen Einsatz in Bochum-Laer ausgelöst. Hintergrund ist nach aktuellen Informationen ein internistischer Notfall.

Um kurz nach 13 Uhr wollte der Radfahrer im Bereich der Alten Wittener Straße 27 die Fahrbahn überqueren. Als er stoppte, stürzte er von seinem Fahrrad und blieb auf dem Boden liegen.

Zeugen verständigten den Rettungsdienst und leisteten Erste Hilfe. Ein Notarzt behandelte den 58-Jährigen zunächst vor Ort, ehe er für einen stationären Aufenthalt in eine Klinik gebracht wurde. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Radfahrer einen internistischen Notfall erlitten hatte.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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