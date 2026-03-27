Polizei Bochum

POL-BO: Nach Wohnungseinbruch: Polizei sucht nach zwei Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Am Donnerstag, 26. März, ist in ein Wohnhaus in Bochum-Ehrenfeld eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt und fahndet nach zwei jungen Frauen.

Nach aktuellem Stand verschafften sich die beiden Unbekannten gegen 16.25 Uhr Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus an der Hubertusstraße. Dort hebelten sie die Tür einer Wohnung auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Dabei wurden sie von einer Kamera aufgezeichnet.

Die beiden jungen Frauen, die zur Tatzeit eine Kopfbedeckung trugen, entfernten sich anschließend unerkannt von der Örtlichkeit.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell