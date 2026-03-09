POL-WAF: Oelde. VW Golf angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Freitag (06.03.2026) einen blauen VW Golf in Oelde angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 10.15 Uhr und 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Lange Straße und wurde linksseitig beschädigt. Spuren deuten darauf hin, dass ein weißes Fahrzeug beteiligt gewesen sein könnte.
Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell