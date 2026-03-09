Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. VW Golf angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag (06.03.2026) einen blauen VW Golf in Oelde angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 10.15 Uhr und 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Lange Straße und wurde linksseitig beschädigt. Spuren deuten darauf hin, dass ein weißes Fahrzeug beteiligt gewesen sein könnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell