POL-WAF: Ahlen. Pkw-Fahrer stirbt bei Alleinunfall

Am Sonntag (08.03.2026, 15.52 Uhr) ereignete sich in Ahlen auf der Guissener Straße ein schwerer Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines Pkw fuhr aus Richtung Dolberger Straße kommend auf die Guissener Straße. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Anschließend fing der Pkw Feuer und brannte aus.

Die Feuerwehr Ahlen übernahm die Löscharbeiten.

Der Fahrzeugführer, der sich alleine im Fahrzeug befand, verstarb noch an der Unfallstelle. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich vermutlich um einen 34-jährigen Ahlener.

Zur Unterstützung bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam hinzugezogen.

Die Guissener Straße war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 19.45 Uhr gesperrt.

