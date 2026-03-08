PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw-Fahrer stirbt bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Sonntag (08.03.2026, 15.52 Uhr) ereignete sich in Ahlen auf der Guissener Straße ein schwerer Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines Pkw fuhr aus Richtung Dolberger Straße kommend auf die Guissener Straße. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Anschließend fing der Pkw Feuer und brannte aus.

Die Feuerwehr Ahlen übernahm die Löscharbeiten.

Der Fahrzeugführer, der sich alleine im Fahrzeug befand, verstarb noch an der Unfallstelle. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich vermutlich um einen 34-jährigen Ahlener.

Zur Unterstützung bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam hinzugezogen.

Die Guissener Straße war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 19.45 Uhr gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 17:37

    POL-WAF: Sassenberg. Zusammenstoß mit Streifenwagen

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstag (07.03.2026, 14:30 Uhr) in Sassenberg zwei Personen leicht verletzt worden. Um auf einen verdächtigen Kastenwagen aufzuschließen, überholte eine 27-jährige Polizeibeamtin mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Versmolder Straße mehrere Fahrzeuge. In Höhe der Einmündung zur Martin-Luther-King-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 51-jährigen ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 19:37

    POL-WAF: Ennigerloh. Brand im Zementwerk

    Warendorf (ots) - Am 06.03.2026, um 14:19 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Zementwerk am Nordring in Ennigerloh gemeldet. Erste Angaben, dass ein Förderband außerhalb der Gebäude brennen sollte, konnte durch eintreffende Kräfte bestätigt werden. Durch den Brand des Förderbandes kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die mehrere Kilometer entfernt noch zu sehen war. Der Brand konnte durch die Feuerwehr ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:36

    POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Heranwachsenden angegriffen

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 4.3.2026, gegen 23.35 Uhr wurden ein Anwohner durch Hilferufe auf einen Verletzten auf der Straße Wördenpatt in Freckenhorst aufmerksam. Dieser leistete unverzüglich erste Hilfe, dabei wurde er von weiteren Personen unterstützt. Der Warendorfer hatte mehrere Stichverletzungen. Gegenüber den eingetroffenen Polizisten nannte der 18-jährige Schwerverletzte den Namen des mutmaßlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren