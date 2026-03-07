PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zusammenstoß mit Streifenwagen

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstag (07.03.2026, 14:30 Uhr) in Sassenberg zwei Personen leicht verletzt worden. Um auf einen verdächtigen Kastenwagen aufzuschließen, überholte eine 27-jährige Polizeibeamtin mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Versmolder Straße mehrere Fahrzeuge. In Höhe der Einmündung zur Martin-Luther-King-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 51-jährigen Frau, die unvermittelt nach links in der Martin-Luther-King-Straße abbog. Durch den Aufprall wurden die 51-Jährige und ihre 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war ein Fahrstreifen der Versmolder Straße gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 19:37

    POL-WAF: Ennigerloh. Brand im Zementwerk

    Warendorf (ots) - Am 06.03.2026, um 14:19 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Zementwerk am Nordring in Ennigerloh gemeldet. Erste Angaben, dass ein Förderband außerhalb der Gebäude brennen sollte, konnte durch eintreffende Kräfte bestätigt werden. Durch den Brand des Förderbandes kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die mehrere Kilometer entfernt noch zu sehen war. Der Brand konnte durch die Feuerwehr ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:36

    POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Heranwachsenden angegriffen

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 4.3.2026, gegen 23.35 Uhr wurden ein Anwohner durch Hilferufe auf einen Verletzten auf der Straße Wördenpatt in Freckenhorst aufmerksam. Dieser leistete unverzüglich erste Hilfe, dabei wurde er von weiteren Personen unterstützt. Der Warendorfer hatte mehrere Stichverletzungen. Gegenüber den eingetroffenen Polizisten nannte der 18-jährige Schwerverletzte den Namen des mutmaßlichen ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:08

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Bewohnerin bei Brand leicht verletzt

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 5.3.206, 19.20 Uhr wurde eine 38-Jährige durch den Rauchmelder auf einen Brand im obersten Geschoss ihres Einfamilienhauses in der Heinrich-Zille-Straße in Neubeckum aufmerksam. Bei dem Versuch einen Gegenstand aus der Etage zu holen, zog sich die Neubeckumerin Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren