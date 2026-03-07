Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zusammenstoß mit Streifenwagen

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstag (07.03.2026, 14:30 Uhr) in Sassenberg zwei Personen leicht verletzt worden. Um auf einen verdächtigen Kastenwagen aufzuschließen, überholte eine 27-jährige Polizeibeamtin mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Versmolder Straße mehrere Fahrzeuge. In Höhe der Einmündung zur Martin-Luther-King-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 51-jährigen Frau, die unvermittelt nach links in der Martin-Luther-King-Straße abbog. Durch den Aufprall wurden die 51-Jährige und ihre 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war ein Fahrstreifen der Versmolder Straße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell