Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Bewohnerin bei Brand leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 5.3.206, 19.20 Uhr wurde eine 38-Jährige durch den Rauchmelder auf einen Brand im obersten Geschoss ihres Einfamilienhauses in der Heinrich-Zille-Straße in Neubeckum aufmerksam. Bei dem Versuch einen Gegenstand aus der Etage zu holen, zog sich die Neubeckumerin Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 06.03.2026 – 10:50

    POL-WAF: Ahlen. Blutprobe entnommen und Betäubungsmittel sichergestellt

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 5.3.2026 hielten Polizisten gegen 11.40 Uhr einen Autofahrer auf der Gerichtsstraße in Ahlen an. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 45-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Das bestätigte ein Drogenvortest. Deshalb ließen ihm die Polizisten eine Blutprobe entnehmen. Außerdem hatte der Ahlener ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:43

    POL-WAF: Beckum. Brand eine Motorrads

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 5.3.2026 stellte eine Anwohnerin gegen 23.35 Uhr ein brennendes Motorrad an ihrer Anschrift Unterberg I in Beckum fest. Nach ersten Ermittlungen scheint ein technischer Defekt als Brandursache unwahrscheinlich. Vermutlich wurde das Motorrad vorsätzlich in Brand gesetzt. Es besteht der Verdacht, dass der Täter mit einem Auto wenige Minuten zuvor flüchtete. Wer hat dort ein Fahrzeug oder ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 15:02

    POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Auto überschlägt sich

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagmorgen (05.03.2026, 09.30 Uhr) eine junge Autofahrerin in Wadersloh-Diestedde leicht verletzt worden. Die 25-jährige Diestedderin fuhr mit ihrem PKW auf der Soester Straße in Fahrtrichtung Lippetal. Aus noch unklarer Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und der PKW überschlug sich im Graben. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete zwar, flog ...

    mehr
