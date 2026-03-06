Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Bewohnerin bei Brand leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 5.3.206, 19.20 Uhr wurde eine 38-Jährige durch den Rauchmelder auf einen Brand im obersten Geschoss ihres Einfamilienhauses in der Heinrich-Zille-Straße in Neubeckum aufmerksam. Bei dem Versuch einen Gegenstand aus der Etage zu holen, zog sich die Neubeckumerin Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

