POL-WAF: Ennigerloh. Brand im Zementwerk
Warendorf (ots)
Am 06.03.2026, um 14:19 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Zementwerk am Nordring in Ennigerloh gemeldet. Erste Angaben, dass ein Förderband außerhalb der Gebäude brennen sollte, konnte durch eintreffende Kräfte bestätigt werden. Durch den Brand des Förderbandes kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die mehrere Kilometer entfernt noch zu sehen war. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Ennigerloh gelöscht werden. Während der Löscharbeiten gab die Konstruktion des ca. 30 m hohen Förderbandes nach und stürzte teilweise ein. Zwei Mitarbeiter des Zementwerks, die der Rauchwolke ausgesetzt waren, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an.
