Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Blutprobe entnommen und Betäubungsmittel sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 5.3.2026 hielten Polizisten gegen 11.40 Uhr einen Autofahrer auf der Gerichtsstraße in Ahlen an. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 45-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Das bestätigte ein Drogenvortest. Deshalb ließen ihm die Polizisten eine Blutprobe entnehmen. Außerdem hatte der Ahlener Betäubungsmittel bei sich, die sichergestellt wurden. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren ein und informierten die Führerscheinstelle.

