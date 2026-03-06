POL-WAF: Beckum. Brand eine Motorrads
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 5.3.2026 stellte eine Anwohnerin gegen 23.35 Uhr ein brennendes Motorrad an ihrer Anschrift Unterberg I in Beckum fest. Nach ersten Ermittlungen scheint ein technischer Defekt als Brandursache unwahrscheinlich. Vermutlich wurde das Motorrad vorsätzlich in Brand gesetzt. Es besteht der Verdacht, dass der Täter mit einem Auto wenige Minuten zuvor flüchtete. Wer hat dort ein Fahrzeug oder eine Person beobachtet? Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
