Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Auto überschlägt sich

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagmorgen (05.03.2026, 09.30 Uhr) eine junge Autofahrerin in Wadersloh-Diestedde leicht verletzt worden.

Die 25-jährige Diestedderin fuhr mit ihrem PKW auf der Soester Straße in Fahrtrichtung Lippetal. Aus noch unklarer Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und der PKW überschlug sich im Graben.

Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete zwar, flog aber ohne die 25-Jährige wieder los. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte sie leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Kräfte der Feuerwehr hatten die Diestedderin zuvor aus ihrem Auto befreit.

Die Unfallstelle war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für den Verkehr voll gesperrt - der Sachschaden wird auf 10.500 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

