Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Heranwachsenden angegriffen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 4.3.2026, gegen 23.35 Uhr wurden ein Anwohner durch Hilferufe auf einen Verletzten auf der Straße Wördenpatt in Freckenhorst aufmerksam. Dieser leistete unverzüglich erste Hilfe, dabei wurde er von weiteren Personen unterstützt. Der Warendorfer hatte mehrere Stichverletzungen. Gegenüber den eingetroffenen Polizisten nannte der 18-jährige Schwerverletzte den Namen des mutmaßlichen Täters. Daraufhin nahmen Einsatzkräfte den 19-jährigen Warendorfer vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Warendorfer zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte leiteten gegen den 19-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

