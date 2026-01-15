Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Eisbein trifft auf Tradition, Kultur und Kameradschaft

Bad Segeberg (ots)

Bad Segeberg - Wenn am letzten Samstag im Januar der Duft von Eisbein durch das Vitalia Seehotel zieht, dann ist es wieder so weit: Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Segeberg lädt zu ihrem traditionellen Eisbeinessen ein. In diesem Jahr findet die beliebte Veranstaltung am Samstag, den 31. Januar 2026 um 19 Uhr statt.

Seit vielen Jahren ist dieser Abend fest im Kalender zahlreicher Gäste verankert. Rund 350 Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern - darunter Vertreter aus Politik, Wirtschaft, fördernde Mitglieder und Freunde der Feuerwehr - kommen zusammen, um gemeinsam einen geselligen Abend in besonderer Atmosphäre zu verbringen.

Nach ersten Tischgesprächen und dem gemeinsamen Genuss des traditionellen Eisbeins sorgt die hauseigene Kabarettgruppe der Feuerwehr für ein unterhaltsames Programm mit Gesang, Humor und vielen Lachern. Die Mischung aus Kulinarik, Kultur und Kameradschaft macht das Eisbeinessen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

In der Vergangenheit konnte die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg bei dieser Veranstaltung bereits zahlreiche namhafte Persönlichkeiten begrüßen - von Ministerpräsidenten über Innenminister bis hin zu Staatssekretären. Doch ebenso wichtig wie prominente Gäste sind die vielen Unterstützerinnen und Unterstützer aus der Region. Ihr Engagement ist eine unverzichtbare Säule für die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr.

"Wir freuen uns über jeden Gast und jeden Förderer, denn ohne diese Unterstützung wäre unsere Arbeit in dieser Form nicht möglich", betont die Feuerwehr.

Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.imeinsatzfuerbadsegeberg.de

