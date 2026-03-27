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Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrerin (39) gerät in Gegenverkehr - zwei Personen verletzt

Witten (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Ruhrdeich in Witten am Donnerstagabend, 26. März, sind ein 62-jähriger Wittener schwer und eine 25-jährige Frau aus Wetter leicht verletzt worden.

Gegen 21.30 Uhr befuhr eine Autofahrerin (39, aus Wetter) den Ruhrdeich in Richtung Herbeder Straße. Aus noch nicht geklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 62-jährigen Autofahrer, der im weiteren Verlauf die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die 25-jährige Autofahrerin fuhr hinter ihm und kollidierte ebenfalls mit dem Auto des 62-Jährigen.

Einsatzkräfte konnten bei der 39-Jährigen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ihr wurde auf der Wache Witten eine Blutprobe entnommen. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Während der gesamten Unfallaufnahme blieb der Ruhrdeich einige Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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