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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Nienburg - Außenspiegel beschädigt

Nienburg (ots)

(Thi) In der Zeit von Montag, 06.04.2026, etwa 21:00 Uhr, bis 22:00 Uhr, kam es in der Mindener Landstraße in Nienburg, in Höhe des Stadions, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten VW Golf. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer oder das verursachende Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Ein Strafantrag wurde gestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter der 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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