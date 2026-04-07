Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unerlaubte Motocross-Fahrten und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(Thi) Am Montagabend, den 06.04.2026, gegen 20:46 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einsatz im Bereich Unter der Frankenburg in Rinteln gerufen.

Ein Pächter meldete, dass drei bislang unbekannte Motocrossfahrer unbefugt ein landwirtschaftliches Feld befahren und dort wiederholt hin- und hergefahren seien. Im Rahmen der Anfahrt konnten die eingesetzten Polizeibeamten die Motorradfahrer noch sichten. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchteten diese jedoch umgehend.

Die Fahrzeuge waren ohne amtliche Kennzeichen unterwegs. Eine Verfolgung wurde aufgenommen, musste jedoch auf einem angrenzenden Waldweg erfolglos abgebrochen werden.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie steuerrechtlicher Bestimmungen eingeleitet.

Zeugenaufruf:

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den flüchtigen Motocrossfahrern oder den genutzten Fahrzeugen geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeikommissariat Rinteln zu melden. Insbesondere sind Beobachtungen im Bereich Unter der Frankenburg und den angrenzenden Feld- und Waldwegen von Interesse.

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