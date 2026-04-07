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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheit im Verkehr unter Drogeneinfluss - Weiterfahrt untersagt

Lauenau (ots)

(Thi) Am Montagabend, den 06.04.2026, gegen 21:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Nenndorf in Lauenau im Bereich der Coppenbrügger Landstraße einen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der 41-jährige Mann räumte ein, Cannabis konsumiert zu haben sowie vor etwa zwei Tagen Kokain. Einen freiwilligen Urin-Vortest lehnte er ab.

Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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