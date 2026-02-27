PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Elektrowerkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen -Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 18:30 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft insgesamt 17 Werkzeuggeräte sowie weiteres Zubehör aus einem in der Hebelstraße abgestellten Firmenfahrzeug. Aufgrund der Menge des Diebesguts wird davon ausgegangen, dass die Gegenstände mit einem Auto abtransportiert wurden. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens kann bislang noch nicht abschließend beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Tel.: 06202 / 288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren