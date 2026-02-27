POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Heuballen in Brand geraten
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am Donnerstagabend kam es im Ortsteil Schwabenheimer Hof zu einem Brand mehrerer Heuballen.
Gegen 20.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen rund 20 brennender Heuballen alarmiert. Die auf einem Acker in der Straße "Im Lochgewann" gelagerten Heuballen sowie die Abdeckplane waren aus bislang unklarer Ursache in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim rückte mit einem Löschzug und zehn Einsatzkräften an und ließ die Heuballen kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde niemand.
Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache durch das Polizeirevier Ladenburg dauern an.
