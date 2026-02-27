Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in eine Bar in der Mannheimer Innenstadt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Donnerstag im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 17:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Bar in der Fressgasse.

Der Unbekannte gelangten über den Hinterhof zur Hintertür der Lokalität, welche er mit einem nicht näher bestimmbaren Gegenstand aufhebelte und das Innere betrat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der Täter im Thekenbereich aus einer Schublade Bargeld und ein Parfum. Der durch den Einbruch entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun im besonders schweren Fall des Diebstahls gegen Unbekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell