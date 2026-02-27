Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr kam es in der Uferstraße auf Höhe der dortigen Wasserspiele zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein 71-jähriger Motorradfahrer fuhr mit seiner 40-jährigen Mitfahrerin hinter einem Peugeot, der von einem 51-Jährigen gelenkt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Motorradfahrer davon aus, dass das Auto vor ihm rechts abbiegen würde und setzte zum Überholvorgang an. Als sich das Motorrad auf Höhe des Peugeots befand, bog dieser allerdings nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin stürzten. Die Mitfahrerin zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen kann bislang keine Aussage getroffen werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf 6 000 EUR. Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Eberbach dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell