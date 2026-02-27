PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 46-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Heidelberger Stadtteil Bergheim wurde ein 46-jähriger Fahrradfahrer verletzt.

Der 46-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike gegen 16.20 Uhr die Bergheimer Straße in Richtung Czernybrücke. An der Kreuzung zur Emil-Maier-Straße ordnete er sich auf dem rechten Linksabbiegerstreifen ein und hielt wegen Rotlichts an der Ampel an. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhren der Radfahrer sowie der hinter ihm stehende 37-jährige Peugeot-Fahrer an. Dabei fuhr der Peugeot dem Radfahrer von hinten auf. Der 46-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen im Hüft- und Schulterbereich zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu seinem derzeitigen Gesundheitszustand liegen keine weiteren Informationen vor.

An beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme und der medizinischen Versorgung des verletzten Fahrradfahrers mussten die beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Czernybrücke vorübergehend gesperrt werden. Hierdurch kam es im Feierabendverkehr zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen durch den Verkehrsdienst Heidelberg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

