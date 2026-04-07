PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl von Rückleuchten an Lastkraftwagen - Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(Thi) In der Zeit von Donnerstag, 02.04.2026, ca. 16:00 Uhr, bis Montag, 06.04.2026, ca. 13:59 Uhr, kam es in der Straße Am Stumpfen Turm in Rinteln zu einem Diebstahl an mehreren abgestellten Lastkraftwagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Täter die Rückleuchten an mindestens drei in der Straße geparkten Lkw. Betroffen ist unter anderem ein Fahrzeug des Typs MAN TGX. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich beim Polizeikommissariat Rinteln unter der 05751-96460 zu melden. Jeder Hinweis kann zur Aufklärung der Tat beitragen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 18:35

    POL-NI: Zeugenaufruf nach mehreren Sachbeschädigungen.

    Lauenau (ots) - (Bin) In der Nacht vom 04. auf den 05.04.2026 kam es in Lauenau zu mehreren Sachbeschädigungen. Hierbei wurde der Kotflügel von einem weißen Ford mit massiver Gewalt eingetreten und ein Spiegel abgetreten. Weiter wurde durch die unbekannten Täter in unmittelbarer Nähe ein SB-Snackautomat am Busbahnhof aus der Bodenverankerung gerissen und umgestoßen. Allein hier beläuft sich der Schaden laut ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 08:39

    POL-NI: Kontrollen am Nienburger Bahnhof nach neuer Verordnung - Verstöße festgestellt

    Nienburg (ots) - (Thi) Im Zusammenhang mit der seit dem 01.04.2026 in Kraft getretenen Verordnung zum Verbot des Führens von Messern im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie in den dazugehörigen Einrichtungen führte die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg am Nienburger Bahnhof gezielte Kontrollmaßnahmen durch. Insgesamt wurden am ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 08:30

    POL-NI: Verkehrsunfall auf der B442 bei Rodenberg - eine Person leicht verletzt

    Rodenberg (ots) - (Thi) Am Mittwochmorgen, den 01.04.2026, kam es gegen 07:53 Uhr auf der Bundesstraße 442 in Rodenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten beide Fahrzeuge zunächst hintereinander an einem Stoppschild. Die vorausfahrende 59-jährige Mitsubishi-Fahrerin rollte anschließend ein Stück vor, um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren