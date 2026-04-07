Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl von Rückleuchten an Lastkraftwagen - Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(Thi) In der Zeit von Donnerstag, 02.04.2026, ca. 16:00 Uhr, bis Montag, 06.04.2026, ca. 13:59 Uhr, kam es in der Straße Am Stumpfen Turm in Rinteln zu einem Diebstahl an mehreren abgestellten Lastkraftwagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Täter die Rückleuchten an mindestens drei in der Straße geparkten Lkw. Betroffen ist unter anderem ein Fahrzeug des Typs MAN TGX. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich beim Polizeikommissariat Rinteln unter der 05751-96460 zu melden. Jeder Hinweis kann zur Aufklärung der Tat beitragen.

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