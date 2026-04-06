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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach mehreren Sachbeschädigungen.

Lauenau (ots)

(Bin) In der Nacht vom 04. auf den 05.04.2026 kam es in Lauenau zu mehreren Sachbeschädigungen. Hierbei wurde der Kotflügel von einem weißen Ford mit massiver Gewalt eingetreten und ein Spiegel abgetreten. Weiter wurde durch die unbekannten Täter in unmittelbarer Nähe ein SB-Snackautomat am Busbahnhof aus der Bodenverankerung gerissen und umgestoßen. Allein hier beläuft sich der Schaden laut Eigentümer schon auf über 10.000 Euro. Ebenfalls kam es in der Molkereistraße zu einer Sachbeschädigung an einer Haustür. Hier wurde so gewaltsam gegen die Haustür getreten, dass dabei der Türgriff fast ganz abgebrochen ist. Da die Taten alle in einem geringen Umkreis liegen, geht die Polizei davon aus, dass es sich um die gleiche Täterschaft handelt. Auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse, geht die Polizei davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter handeln müsse, welche zuvor bei einem örtlichen Osterfeuer gewesen sind. Die Polizei Bad Nenndorf bittet darum, dass Zeugen und Personen die Hinweise zu den Taten und Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05723/74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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