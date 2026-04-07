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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Ausweichmanöver gestürzt - Unfallverursacher flüchtet

Pollhagen (ots)

(Thi) Am Montag, den 06.04.2026, gegen 18:10 Uhr, kam es auf der Bruchstraße in Pollhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer zu Fall kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 72-jähriger Mann aus Stadthagen mit seinem Fahrrad die Bruchstraße aus Mittelbrink kommend in Richtung Pollhagen. An der Unfallstelle wurde er von einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer mit unzureichendem Sicherheitsabstand überholt.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Radfahrer nach rechts ausweichen, geriet dabei von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der beteiligte Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen VW Golf Cabriolet gehandelt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer bzw. das Fahrzeug geben können, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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