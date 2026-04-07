Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich - Eine Person leicht verletzt
Rehburg-Loccum (ots)
(Thi) Am Montagabend, den 06.04.2026, gegen 19:55 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Mardorfer Straße / Nienburger Straße (L 370) in Rehburg-Loccum zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 67-jährige Fahrzeugführerin aus Rehburg-Loccum mit ihrem VW Touareg die Mardorfer Straße und beabsichtigte, nach links auf die Nienburger Straße einzubiegen. Dabei übersah sie offenbar eine von rechts kommende, bevorrechtigte 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Neustadt am Rübenberge, die ihrerseits nach links in die Mardorfer Straße abbiegen wollte.
Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 37-jährige Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.
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