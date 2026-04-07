Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vorsicht vor dubiosen Haustürgeschäften - Täter sprechen gezielt ältere Menschen an

Bückeburg (ots)

(Thi) In Bückeburg sind in jüngster Zeit mehrere Fälle bekannt geworden, bei denen insbesondere ältere Bürgerinnen und Bürger von bislang unbekannten Männern auf der Straße angesprochen wurden.

Die Täter gehen dabei gezielt und geschickt vor: Sie sprechen ihre Opfer persönlich an, geben vor, diese oder deren Angehörige zu kennen, und erschleichen sich durch gezielte Fragen - etwa zum früheren Arbeitsplatz - das Vertrauen der Angesprochenen. In mindestens einem Fall wurde ein Geschädigter sogar mit seinem Namen angesprochen.

Im weiteren Verlauf begleiten die Täter ihre Opfer bis zur Wohnanschrift. Dort werden verschiedene Gegenstände wie Uhren, Schmuck oder Lederjacken vorgezeigt und zum Kauf angeboten. Unter einem Vorwand - beispielsweise einer angeblichen Notlage - wird Bargeld gefordert. Im Gegenzug lassen die Täter tatsächlich Gegenstände zurück, deren tatsächlicher Wert jedoch oftmals fraglich ist.

Da die Übergabe des Geldes in diesen Fällen freiwillig erfolgt und scheinbar ein Tauschgeschäft vorliegt, ist die strafrechtliche Bewertung im Einzelfall schwierig. Dennoch besteht der Verdacht, dass es sich um eine gezielte Betrugsmasche handelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die sichergestellten Gegenstände.

Polizeiliche Warnung:

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser perfiden Vorgehensweise:

Seien Sie misstrauisch, wenn unbekannte Personen Sie auf der Straße ansprechen und persönliche Informationen kennen oder erfragen. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Kaufen Sie keine Gegenstände an der Haustür oder aus spontanen Situationen heraus. Übergeben Sie kein Bargeld an Unbekannte - auch nicht bei vermeintlichen Notlagen. Ziehen Sie im Zweifel Angehörige oder die Polizei hinzu.

Angehörige werden gebeten, insbesondere ältere Familienmitglieder für diese Masche zu sensibilisieren.

Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder selbst betroffen ist, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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