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Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bundespolizei nimmt vierfach Gesuchten fest

Mannheim (ots)

Am Donnerstagvormittag (26. März) haben Bundespolizisten am Mannheimer Hauptbahnhof einen vierfach gesuchten Mann festgenommen.

Gegen 11:40 Uhr kontrollierten die Beamten den 26-jährigen polnischen Staatsangehörigen routinemäßig. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann viermal polizeilich gesucht wurde. Wegen Diebstahlsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sollte er eine Gefängnisstrafe verbüßen. Mit der Zahlung einer Geldstrafe hätte der Mann dies abwenden können. Er konnte den Betrag jedoch nicht aufbringen und verbüßt nun eine 101-tägige Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Julia Busse
Telefon: 0721 12016 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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